Егор Крид и Баста поругались в эфире Первого канала

На Первом канале идет 10-й сезон шоу «Голос. Дети». В данный момент наставники набирают команды.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Фурор в последней на данный момент программе произвела Анна Доровская, которая исполнила песню «Течет Волга»: к ней повернулись все судьи, а зрители в студии не переставали аплодировать. Но неожиданно обсуждение вокального таланта участницы привело к конфликту исполнителей Егора Крида и Басты.

— Это было супер стильно, супер вкусно, особенно концовка, — высказался Крид.

На это Баста возразил: выделять какую-то часть песни бессмысленно, так как все исполнение было просто идеальным. Но Крид настаивал: нет, там есть, что выделить.

Между членами произошла настоящая словесная перепалка. Баста попытался заставить замолчать более молодому коллегу: «Да подожди, хватит песок сыпать». Но Крид не унимался: «Кто из нас песок сыпет, Василий Михайлович?»