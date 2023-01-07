Егор Крид и Баста поругались в эфире Первого канала

На Первом канале идет 10-й сезон шоу «Голос. Дети». В данный момент наставники набирают команды.
Фурор в последней на данный момент программе произвела Анна Доровская, которая исполнила песню «Течет Волга»: к ней повернулись все судьи, а зрители в студии не переставали аплодировать. Но неожиданно обсуждение вокального таланта участницы привело к конфликту исполнителей Егора Крида и Басты.
— Это было супер стильно, супер вкусно, особенно концовка, — высказался Крид.
На это Баста возразил: выделять какую-то часть песни бессмысленно, так как все исполнение было просто идеальным. Но Крид настаивал: нет, там есть, что выделить.
Между членами произошла настоящая словесная перепалка. Баста попытался заставить замолчать более молодому коллегу: «Да подожди, хватит песок сыпать». Но Крид не унимался: «Кто из нас песок сыпет, Василий Михайлович?»
В такой ситуации юная участница по-настоящему опешила — ей еще только предстояло определиться, к кому в команду она пойдет. В результате она выбрала Басту. Он очень обрадовался ее выбору, вскочил с места и крепко обнял девушку.