Звезда «Настоящих домохозяек» устроила ужин в честь своего тюремного приговора

Вчера участницу реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» Джен Шах признали виновной по обвинению в мошенничестве посредством телемаркетинга. Ее арестовали еще в марте 2021 года, прямо во время съемок второго сезона шоу, когда вскрылась широкомасштабная схема, из-за которой пострадали тысячи людей, преимущественно пожилых. Сначала Джен всеми правдами и неправдами открещивалась от обвинений, но в июле все же признала свою вину и согласилась возместить своим жертвам более $9 млн, а также уплатить правительству $6,5 млн.

Однако Джен решила не отчаиваться, а вместо этого отметить событие шикарным ужином. В этот же вечер компания из 20 человек отправилась выпивать в итальянский ресторан. А главное, что повод для радости все-таки нашелся: Джен грозило до 14 лет за решеткой, но она была приговорена только к шести с половиной. Похоже, именно это до самого утра и отмечала веселая компашка. Позитивный настрой, ничего не скажешь.