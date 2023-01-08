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1 час назад

Актера выгнали со съемок «Голубого огонька» из-за видео с Николаем Басковым

Слово и Дело

Актер многих новогодних телевизионных концертов Андрей Галашев признался, что ему отказали в съемках из-за скандала с народным артистом России Николаем Басковым. Причиной стало видео с певцом.

Актера выгнали со съемок «Голубого огонька» из-за Баскова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Галашев на протяжении многих лет снимается в праздничных программах. Участие в очередном «Голубом огоньке» было сорвано из-за того, что на предыдущих съемках мужчина снял с Басковым совместное видео. После просьбы удалить его организаторы запретили Галашеву принимать участие в съемках, передает «Новосибирск онлайн».

«Через неделю я пришел на съемки "Голубого огонька". Там работала та же бригада. Меня быстро узнали и сняли с проекта», — отметил актер.

Мужчина добавил, что все представления о том, как проходит участие в таких проектах, на самом деле ошибочны. В частности, весь процесс длится очень долго, съемочный день начинается рано утром, а завершиться может глубокой ночью.

ТВ,Николай Басков,
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