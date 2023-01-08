Актера выгнали со съемок «Голубого огонька» из-за Баскова

Актер многих новогодних телевизионных концертов Андрей Галашев признался, что ему отказали в съемках из-за скандала с народным артистом России Николаем Басковым. Причиной стало видео с певцом.

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Галашев на протяжении многих лет снимается в праздничных программах. Участие в очередном «Голубом огоньке» было сорвано из-за того, что на предыдущих съемках мужчина снял с Басковым совместное видео. После просьбы удалить его организаторы запретили Галашеву принимать участие в съемках, передает «Новосибирск онлайн».

«Через неделю я пришел на съемки "Голубого огонька". Там работала та же бригада. Меня быстро узнали и сняли с проекта», — отметил актер.