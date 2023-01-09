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2 часа назад

Актер Манучаров призвал уволить руководство Первого канала после вульгарщины на Рождество

Слово и Дело

Российский актер Вячеслав Манучаров с критикой обрушился на руководство Первого канала за вульгарные темы в выпуске передачи с телеведущей Ларисой Гузеевой. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Манучаров назвал вульгарщиной шоу на Первом канале в Рождество
Фото: Кадр из сериала "Идеальная семья"Кадр из сериала "Идеальная семья"

На Рождество, 7 января в эфир Первого канала вышла передача, в ходе которой ведущая Лариса Гузеева откровенно разговаривала о сексе. Такая вульгарность в день православного праздника вызвала общественный резонанс, который поддержал и актер Манучаров.

Артист резко осудил поступок Гузеевой и руководства федерального канала, назвав его неприемлемым. Он жестко раскритиковал директора канала Константина Эрнста, намекнув, что «Первому» после такого стоил бы сменить руководство.

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