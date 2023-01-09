Манучаров назвал вульгарщиной шоу на Первом канале в Рождество

Российский актер Вячеслав Манучаров с критикой обрушился на руководство Первого канала за вульгарные темы в выпуске передачи с телеведущей Ларисой Гузеевой. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Фото: Кадр из сериала "Идеальная семья" Кадр из сериала "Идеальная семья"

На Рождество, 7 января в эфир Первого канала вышла передача, в ходе которой ведущая Лариса Гузеева откровенно разговаривала о сексе. Такая вульгарность в день православного праздника вызвала общественный резонанс, который поддержал и актер Манучаров.