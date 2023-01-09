ТНТ снимет вторую часть фильма «СамоИрония судьбы!»

Фильм «СамоИрония судьбы!» получит продолжение. Ссоответствующим заявлением выступила Тина Канделаки, заявив об ошеломительном успехе картины, вышедшей в эфир ТНТ за пару часов до Нового года.
«Очень радостно и гордо от того, что наша "СамоИрония" так понравилась зрителю. Вторая часть неизбежна!» — объявила Тина.
Канделаки похвасталась высокими рейтингами просмотра телеканала ТНТ в праздничную ночь. Благодаря пародии на советские и современные фильмы, которую уложили в одно развлекательное кино, телеканал ТНТ смог догнать рейтинги Первого канала, который транслировал «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова.
«Теперь у нас в стране две традиции в канун Нового года: смотреть "Иронию судьбы" и "СамоИронию судьбы". Новая классика от ТНТ», — заявила Канделаки.