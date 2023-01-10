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1 час назад

Известная мошенница Анна Делви запустит собственное реалити-шоу

Super.ru

Не успела прославившаяся аферистка окончательно выйти на свободу из-под домашнего ареста, как уже понастроила грандиозных планов на будущее. После популярного сериала «Изобретая Анну», во многом сделавшего отъявленной мошеннице имя, Сорокина (известная также как Делви) решила запустить собственный проект. Как рассказал изданию Page Six адвокат девушки, она работает над созданием реалити-шоу.

Известная мошенница запустит собственное реалити-шоу
Фото: Super.ruSuper.ru

В грядущей передаче Сорокина попытается изменить негативное представление людей о себе.

«Шоу покажет ее как человека и как талантливого художника. Мы рассматриваем несколько действительно интересных возможностей, ищем места, в которых она получит одобрение и сможет высказаться и рассказать свою историю», — поделился подробностями адвокат.

Несмотря на то что именно хитрые аферы по итогу и сделали Анну известной, представитель девушки заявил, что ей приходится нелегко из-за того, что все окружающие воспринимают ее исключительно как мошенницу. Уж не знаем, правда ли Сорокина так сильно переживает из-за своей репутации, но вот живет она, даже будучи под домашним арестом, по ее же словам, лучше многих на свободе. Вот где сейчас находится девушка.

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