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39 минут назад

Гарик Мартиросян стал ведущими шоу «Конфетка» на ТНТ

Слово и Делоиещё 1

Шоумен Гарик Мартиросян вернулся на российское телевидение в новом проекте. Юморист вместе с актрисой Мариной Кравец стал ведущим в шоу «Конфетка».

Гарик Мартиросян стал ведущими шоу «Конфетка» на ТНТ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После ухода из Comedy Club Мартиросян переехал в Ереван и сосредоточился на детских развлекательных проектах для армянского ТВ. Как заявлял артист, для него это стало новым витком в творчестве и интересной, пока еще неосвоенной нишей.

Параллельно с этим готовился новый формат программы на ТНТ. Музыкальный конкурс «Конфетка» нацелен на еще неизвестные таланты, которые творят на просторах Сети, но массовому зрителю пока неизвестны.

В проекте российские звезды представляют новые композиции начинающих музыкантов. Благодаря весу и своей интерпретации неизвестных треков они дают дорогу в шоу-бизнес и песне, и автору.

В жюри шоу появятся Хабиб, Клава Кока и Азамат Мусагалиев. Премьера проекта состоится 28 января.

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