Гарик Мартиросян стал ведущими шоу «Конфетка» на ТНТ

Шоумен Гарик Мартиросян вернулся на российское телевидение в новом проекте. Юморист вместе с актрисой Мариной Кравец стал ведущим в шоу «Конфетка».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

После ухода из Comedy Club Мартиросян переехал в Ереван и сосредоточился на детских развлекательных проектах для армянского ТВ. Как заявлял артист, для него это стало новым витком в творчестве и интересной, пока еще неосвоенной нишей.

Параллельно с этим готовился новый формат программы на ТНТ. Музыкальный конкурс «Конфетка» нацелен на еще неизвестные таланты, которые творят на просторах Сети, но массовому зрителю пока неизвестны.

В проекте российские звезды представляют новые композиции начинающих музыкантов. Благодаря весу и своей интерпретации неизвестных треков они дают дорогу в шоу-бизнес и песне, и автору.