Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
2 часа назад

Бородина заявила, при каком условии уйдет из "Дома-2"

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ксения Бородина в соцсети ответила на вопрос, по какой причине она может покинуть телешоу "Дом-2", в котором работает уже несколько лет.

Бородина заявила, при каком условии уйдет из "Дома-2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда напомнила, что ведет деятельность в "Доме-2" уже около 18 лет. На вопрос, заставит ли ее уйти из проекта смена ведущих, она ответила отрицательно.

"Меня может испугать, только если мне платить будут плохо, тогда и нет смысла [работать дальше]. Всего остального я уже отбоялась в свое время", - написала Бородина в личном блоге.

После ухода "Дома-2" с ТНТ шоу перешло на канал "Ю" в 2021 году. Вместе с Бородиной ведущими стали Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Однако недавно стало известно, что Кадони покинул проект.

ТВ,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители