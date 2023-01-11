Бородина заявила, при каком условии уйдет из "Дома-2"

Телеведущая Ксения Бородина в соцсети ответила на вопрос, по какой причине она может покинуть телешоу "Дом-2", в котором работает уже несколько лет.
Звезда напомнила, что ведет деятельность в "Доме-2" уже около 18 лет. На вопрос, заставит ли ее уйти из проекта смена ведущих, она ответила отрицательно.
"Меня может испугать, только если мне платить будут плохо, тогда и нет смысла [работать дальше]. Всего остального я уже отбоялась в свое время", - написала Бородина в личном блоге.
После ухода "Дома-2" с ТНТ шоу перешло на канал "Ю" в 2021 году. Вместе с Бородиной ведущими стали Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Однако недавно стало известно, что Кадони покинул проект.