Яна Чурикова: «Уже пожалела, что согласилась!»

- Я понимаю переживания Яны, - говорит легендарный наш диктор Анна Шатилова. - Она очень переживающий и чуткий человек, поэтому за каждого ребенка волнуется. «Голос. Дети» с ней я смотрю, мне нравится. И мне нравится Яна как ведущая. Она умная, смекалистая, она умеет вести. Я бы только посоветовала ей подкорректировать некоторые детали. В частности, стиль одежды ей надо бы немножко поменять. Детки приходят на съемки очень нарядные, а Яна при этом - в футболке, в джинсовке. Мне кажется, что ей надо бы тоже надевать что-то более элегантное, чтобы соответствовать этим нарядным деткам и их родителям, которые тоже выглядят как на празднике. И это ведь действительно праздник! Вот это мое личное мнение, которое я не хочу навязывать, так как понимаю, что с Яной работают стилисты и костюмеры Первого канала... Но я имею право посоветовать. Еще я бы посоветовала Яне не заискивать перед детьми. Видно, что она старается как-то по-молодежному с ними общаться. Не надо! Надо оставаться собой. Вот еще один мой совет. Но в целом у Яны все прекрасно получается. Она замечательная ведущая!