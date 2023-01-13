Яна Чурикова: «Уже пожалела, что согласилась!»

Именно так сказала Яна Чурикова о своей попытке заменить в популярном шоу Дмитрия Нагиева, который все еще не вышел из затяжного творческого отпуска. Почему опытной телеведущей так тяжело стоять у руля детского конкурса?
Напомним, что Дмитрий Нагиев еще в сентябре устранился от «Голоса», который вел бессменно 10 лет. На Первом канале сообщили, что телеведущий решил отдохнуть, но обещал вернуться. В «Голос 60+» Нагиева заменила Лариса Гузеева. А в «Голос. Дети», который показывают сейчас, - Яна Чурикова.
Она на первых же съемках появилась перед членами жюри и юными артистами в майке с фотографией Нагиева. Мол, вот он - настоящий кумир, а я лишь попробую ему соответствовать.
В соцсетях Яна написала: «Дима, ты всегда будешь первым! Легенда, навсегда в моем сердце».
Честно говоря, похоже на некролог... Но на самом деле Чурикова, как и Гузеева, решила подчеркнуть, что с Нагиевым конкурировать за сердца зрителей - непосильная задача. Однако основная сложность, как оказалось, даже не в этом. Телеведущая обнаружила, что ей психологически тяжело вести конкурс, в котором оцениваются таланты детей. Где кого-то из маленьких певцов берут в команду, а кого-то отправляют на выход.
- Это кошмар, ребята, - призналась Чурикова. - Я уже пожалела, что согласилась. Потому что когда не поворачивается никто, мне хочется сказать: «Ну все, я пошла». Тем более когда мне очевидно пение. В данном случае я не ведущая, я обычный человек. Мне хочется, чтобы повернулись ко всем!
- Я понимаю переживания Яны, - говорит легендарный наш диктор Анна Шатилова. - Она очень переживающий и чуткий человек, поэтому за каждого ребенка волнуется. «Голос. Дети» с ней я смотрю, мне нравится. И мне нравится Яна как ведущая. Она умная, смекалистая, она умеет вести. Я бы только посоветовала ей подкорректировать некоторые детали. В частности, стиль одежды ей надо бы немножко поменять. Детки приходят на съемки очень нарядные, а Яна при этом - в футболке, в джинсовке. Мне кажется, что ей надо бы тоже надевать что-то более элегантное, чтобы соответствовать этим нарядным деткам и их родителям, которые тоже выглядят как на празднике. И это ведь действительно праздник! Вот это мое личное мнение, которое я не хочу навязывать, так как понимаю, что с Яной работают стилисты и костюмеры Первого канала... Но я имею право посоветовать. Еще я бы посоветовала Яне не заискивать перед детьми. Видно, что она старается как-то по-молодежному с ними общаться. Не надо! Надо оставаться собой. Вот еще один мой совет. Но в целом у Яны все прекрасно получается. Она замечательная ведущая!