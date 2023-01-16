Ричард Э. Грант станет ведущим кинопремии Bafta 2023 года

Знаменитый актер и писатель Ричард Э. Грант будет ведущим кинопремии Bafta в этом году. Об этом пишет The Guardian.

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Грант наиболее известен своей ролью в фильме 1987 года «Уитнэйл и Я». Он прокомментировал свое назначение: «Для меня большая честь впервые принимать участие в церемонии Bafta».

Джейн Милличип, исполнительный директор Bafta также высказалась о новом ведущем: «Нам повезло, что у нас есть фантастический состав ведущих для нашей кинопремии Bafta 2023 года, все они излучают остроумие, обаяние и теплоту. Не могу дождаться, когда Ричард Грант выйдет на сцену. Очень любимый нашей домашней аудиторией, Ричард также пользуется огромным уважением среди своих коллег по индустрии».

Среди других знаменитых ведущих шоу был Стивен Фрай, который объявил, что уходит в отставку в 2018 году после того, как провел 12 церемоний.

Его преемница, Джоанна Ламли, была сильно раскритикована за ее два проведенных шоу. Грэм Нортон и Ребел Уилсон тоже пробовали себя как ведущие Bafta.

В этом году ведущий Вик Хоуп и кинокритик Али Пламб возьмут на себя часть шоу на красной ковровой дорожке Bafta, которое будет транслироваться в прямом эфире по социальным сетям Bafta и будет включать интервью с номинантами и другими специальными гостями.

Впервые церемония завершится прямой трансляцией, на которой будут объявлены победители последних четырех категорий, что позволит зрителям увидеть мгновенно реакцию номинантов и победителей. В предыдущие годы церемония записывалась и транслировалась потом в тот же день.