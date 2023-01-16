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2 часа назад

Телеведущий Якубович ответил жителям Камчатки, возмущенным его шутками про регион

Мира Маркина

Телеведущий Леонид Якубович ответил жителям Камчатки, которых возмутили шутки звезды про регион. Якубовича цитирует издание "Подъем".

Якубович ответил жителям Камчатки, которых возмутили шутки про регион
Фото: Кадр из шоу "Поле чудес"Кадр из шоу "Поле чудес"

"Не читайте советских газет", – заявил телеведущий, вспомнив слова из повести Булгакова "Собачье сердце.

Во время одного из недавних выпусков "Поле чудес" участница из Камчатки одела на телеведущего национальную шапку малахай и бусы из корюшки.

"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь", – пошутил Якубович.

Где сейчас актеры шоу “6 кадров”

Однако жители полуострова нашли высказывание звезды оскорбительным.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сценарист "Шерлока" назвал условие для возвращения шоу.

ТВ,Поле чудес,Леонид Якубович,
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