Якубович ответил жителям Камчатки, которых возмутили шутки про регион

Телеведущий Леонид Якубович ответил жителям Камчатки, которых возмутили шутки звезды про регион. Якубовича цитирует издание "Подъем".
"Не читайте советских газет", – заявил телеведущий, вспомнив слова из повести Булгакова "Собачье сердце.
Во время одного из недавних выпусков "Поле чудес" участница из Камчатки одела на телеведущего национальную шапку малахай и бусы из корюшки.
"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь", – пошутил Якубович.
Однако жители полуострова нашли высказывание звезды оскорбительным.
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