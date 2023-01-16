Названа дата выхода нового сезона шоу "Маска"

В новом сезоне примут участие 14 известных актеров, певцов, спортсменов и блогеров. Суть шоу останется прежней: участники будут выходить на сцену, давать несколько подсказок о себе и исполнять песни. По итогам каждого выпуска будут определены номинанты на выбывание. Одного участника смогут спасти зрители в студии, а судьи решат, кто покинет шоу и раскроет тайну своей личности.