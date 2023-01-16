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1 час назад

Названа дата выхода нового сезона шоу "Маска"

Газета.Ru

Премьера четвертого сезона шоу «Маска» состоится 12 февраля на НТВ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «ВайТ Медиа», которая занимается производством проекта.

Названа дата выхода нового сезона шоу "Маска"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом сезоне примут участие 14 известных актеров, певцов, спортсменов и блогеров. Суть шоу останется прежней: участники будут выходить на сцену, давать несколько подсказок о себе и исполнять песни. По итогам каждого выпуска будут определены номинанты на выбывание. Одного участника смогут спасти зрители в студии, а судьи решат, кто покинет шоу и раскроет тайну своей личности.

Ведущим проекта снова станет Вячеслав Макаров, а кресла жюри займут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Пятый судья пока остается инкогнито — его имя раскроют на онлайн-презентации нового сезона.

ТВ,Маска,Регина Тодоренко,Тимур Родригез,Вячеслав Макаров,Филипп Киркоров,
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