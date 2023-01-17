Телеведущая обнаружила свое фото на сайте для эротических знакомств

Популярная британская телеведущаяя Эмма Джонс пожаловалась, что онлайн-тролли загрузили ее снимок на сайт знакомств для взрослых. В своих соцсетях телеведущая опровергла, что анкета на эротической платформе действительно принадлежит ей, пишет Mirror.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Ведущая была удивлена, когда обнаружила свое фото на сайте знакомств для взрослых, передает издание. По словам Джонс, анкету от ее имени создал неизвестный. В соцсетях Джонс поспешила опровергнуть свою причастность к этой странице.

«Что это за сайт? Я даже не хочу гуглить это», — написала она.

Ранее 44-летняя Джонс уже жаловалась на навязчивое внимание мужчин в интернете. Так, в 2021 году она опубликовала запись, где показала непристойные комментарии зрителей под ее постами в социальных сетях. Кроме того, аналогичные комментарии часто приходят ей в личные сообщения.