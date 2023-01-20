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2 часа назад

Якубович будет вести подкасты об авиации на Первом канале

Вечерняя Москва

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что в новой линейке передач «Подкаст. Лаб» Первого канала будет вести проекты об авиации.

Якубович будет вести подкасты об авиации на Первом канале
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В подкасте я веду тему авиации, — цитирует Якубовича ТАСС.

Телеведущий добавил, что в конце декабря прошлого года прошла презентация его первой книги стихов «День всего на свете». В ней представлены стихотворения на каждый забавный праздник, которые можно отмечать в течение всего года.

Канал с 29 января будет транслировать линейку программ «Подкаст. Лаб» в дневном эфире по воскресеньям. Ведущими подкастов стали Лариса Гузеева, Вадим Галыгин, Валерий Сюткин, Леонид Якубович, Дмитрий Дибров и другие российские знаменитости.

До этого сообщалось, что Первый канал планирует запустить творческий эксперимент, в рамках которого с 2 января начнется трансляция подкастов в ночном эфире.

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