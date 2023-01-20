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2 часа назад

Комика Алексея Щербакова назначили ведущим шоу Stand Up на канале ТНТ

Слово и Дело

Премьера нового сезона шоу Stand Up состоится 20 января на телеканале ТНТ. В роли ведущего проекта выступит комик, юморист и видеоблогер Алексей Щербаков.

Комик Алексей Щербаков стал ведущим шоу Stand Up
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Щербаков отметил, что для просмотра нового сезона шоу есть как минимум три причины: на проекте появятся много новых юмористов, старые любимые комики выступят со свежим взглядом на реальность, а замыкает список видеоблогера пункт про нового ведущего.

«Участники Stand Up способны разглядеть смешное даже в пустой комнате без света – это надо смотреть», — подчеркнул он.

В ходе проекта зрители могут насладится выступлениями Гурама Амаряна, Павла Дедищева, Расула Чабдарова, Артема Винокура и Евгения Чебаткова.

Новый сезон выйдет 20 января в 23:00 по московскому времени на канале ТНТ.

ТВ,Алексей Щербаков,
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