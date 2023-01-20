Юмористка рассказала о зависти к комикам шоу «Stand Up на ТНТ»

Российская юмористка Зоя Яровицына стала гостьей YouTube-канала «Нетология». В большом интервью креативный продюсер рассказала о сложностях работы автором на ТНТ.

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Яровицына призналась, что ей не удалось стать полноправной участницей «Stand Up на ТНТ» из-за формата шоу. Тогда Зоя получила работу автора шуток для других комиков проекта и некоторое время зарабатывала этим на жизнь. Но быть закадровым сотрудником тоже оказалось непросто.

«Это очень сложно писать кому-то шутки, видеть, как он с ними сильно заходит, как его хвалят, как он выигрывает какие-то деньги (...), и оставаться при этом в тени», – объяснила юмористка в беседе.

Зоя вернулась к выступлениям со своим материалом. Однако прежде чем стать известной и узнаваемой, со слов юмористки, ей пришлось организовывать концерты в самых неприглядных заведениях, для небольшой и подчас нетрезвой аудитории. Иногда Яровицыну и других комиков вовсе прогоняли со сцены.

Некоторое время спустя Зое и ее коллеге, юмористке Ирине Мягковой предложили возглавить проект «Женский Stand Up». Теперь Яровицына является его креативным продюсером.

Ранее «Рамблер» писал, как создавали «Женский Stand Up».