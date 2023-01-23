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2 часа назад

Ведущий «Маски» рассказал, когда запустят новый сезон

Слово и Дело

Ведущий шоу «Маска» рассказал, когда стартует новый сезон проекта. Вячеслав Макаров традиционно ведет проект на канале НТВ.

Ведущий «Маски» рассказал, когда запустят новый сезон
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сейчас зрители ждут старта четвертого сезона. В своем Telegram-канале Макаров написал, что в скором времени стартует новый сезон «Маски». Даты съемок совпадут с его личным праздником.

«Традиционно первый съемочный день 9 февраля попадает на мой день рождения! Буду работать и отмечать, отмечать и работать! А в эфире этот праздник стартует 12 февраля!» — поделился артист.

Отметим, что Макаров параллельно строит певческую карьеру. Интересно, что в качестве участника он появился в другом проекте — «Маска. Танцы». Что касается третьего сезона программы, то шоу «Маска» стартовало на НТВ 13 февраля 2022 года. Среди его участников были медийные персоны: фигурист Роман Костомаров, исполнители Алсу, Алексей Воробьев и другие.

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