Ведущий «Маски» рассказал, когда запустят новый сезон

Сейчас зрители ждут старта четвертого сезона. В своем Telegram-канале Макаров написал, что в скором времени стартует новый сезон «Маски». Даты съемок совпадут с его личным праздником.

«Традиционно первый съемочный день 9 февраля попадает на мой день рождения! Буду работать и отмечать, отмечать и работать! А в эфире этот праздник стартует 12 февраля!» — поделился артист.

Отметим, что Макаров параллельно строит певческую карьеру. Интересно, что в качестве участника он появился в другом проекте — «Маска. Танцы». Что касается третьего сезона программы, то шоу «Маска» стартовало на НТВ 13 февраля 2022 года. Среди его участников были медийные персоны: фигурист Роман Костомаров, исполнители Алсу, Алексей Воробьев и другие.