Сябитова предложила Клаву Коку на роль ведущей "Давай поженимся!"

Ведущая Роза Сябитова заявила в Telegram-канале о необходимости смены формата передачи "Давай поженимся!". Сябитова отметила, что шоу закрывать нельзя, но необходимо изменить подачу материла. Сваха предложила пригласить молодую ведущую.

Звезда отметила, что певица Клава Кока подошла бы на подобную роль. Сябитова добавила, что такое разнообразие создало бы спор между взрослым и молодым поколениями, на который "интересно смотреть". Также она предложила приглашать больше новых героев в передачу.