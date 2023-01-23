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3 часа назад

Роза Сябитова предложила кандидатуру Клавы Коки на роль ведущей "Давай поженимся!"

Газета.Ru

Ведущая Роза Сябитова заявила в Telegram-канале о необходимости смены формата передачи "Давай поженимся!". Сябитова отметила, что шоу закрывать нельзя, но необходимо изменить подачу материла. Сваха предложила пригласить молодую ведущую.

Сябитова предложила Клаву Коку на роль ведущей "Давай поженимся!"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда отметила, что певица Клава Кока подошла бы на подобную роль. Сябитова добавила, что такое разнообразие создало бы спор между взрослым и молодым поколениями, на который "интересно смотреть". Также она предложила приглашать больше новых героев в передачу.

"Наша программа всегда была зеркалом своего времени. Какие времена, такие и были герои. Есть над чем поработать", - поделилась сваха.

ТВ,Клава Кока,Роза Сябитова,
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