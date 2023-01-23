Сваха из «Давай поженимся!» предложила новую ведущую для шоу

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова опубликовала в Telegram пост, в котором предложила внести несколько изменений в проект. В частности, она заявила, что хотела бы видеть в качестве ведущей передачи представительницу молодежи.
По мнению Сябитовой, в шоу «Давай поженимся!» необходимо изменить подачу материала.
«Например, пригласить молодую и талантливую ведущую, которая представит молодое поколение и будет отражать мнение молодежи. Спор между поколениями всегда интересно смотреть, и эти программы рейтинговые», — уточнила сваха.
В качестве новой ведущей программы она предложила певицу Клаву Коку. Также Сябитова считает, что в «Давай поженимся!» следует приглашать новых героев, которые будут отражать нынешнее время.
«При этом (я считаю) [надо] оставить концепт программы, так как именно он делает ее уникальной, не похожей на другие программы», — отметила она.