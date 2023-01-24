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1 час назад

Роза Сябитова предложила заменить Ларису Гузееву в шоу «Давай поженимся!»

runews24.ru

Поклонники шоу предполагают, что его закрыли. Ведущие и организаторы не называют конкретных дат возвращения «Давай поженимся» на телеэкраны.

Сябитова предложила заменить Гузееву в шоу «Давай поженимся!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роза Сябитова считает, что время закрытия программы еще не настало, но некоторые изменения в шоу внести нужно. Для начала, по словам Розы, необходимо заменить ведущего.

Сваха предлагает пригласить на должность ведущей молодую девушку. По мнению Сябитовой, молодая кровь поможет понимать юное поколение и привнесет новую жизнь в «Давай поженимся!».

«Спор между поколениями всегда интересно наблюдать. И эти программы рейтинговые», - написала сваха в своем Telegram-канале.

Сябитова рассказала, что весь год снималась с молодежью в различных интернет-шоу и поэтому понимает современные тренды.

В личном блоге сваха спросила у подписчиков, кого бы они хотела видеть в роли ведущей. Роза же считает, что в коллектив отлично впишется певица Клава Кока.

ТВ,Клава Кока,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
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