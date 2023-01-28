Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
35 минут назад

Как выглядели бы лучшие российские передачи в виде аниме

Диана Товсепова

Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели российские передачи в виде аниме?

1/8 Леонид Якубович и "Поле чудес" легко узнаваемы даже в мире аниме.
Фото: Midjourney
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/8 Уважаемые знатоки и главная интеллектуальная игра России.
Фото: Midjourney
3/8 "Слабое звено" в стиле-аниме выглядит еще более устрашающим шоу.
Фото: Midjourney
4/8 Андрей Малахов?
Фото: Midjourney
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/8 Популярное интеллектуальное шоу "Своя игра" и его главный "хедлайнер" Анатолий Вассерман.
Фото: Midjourney
6/8 А это кто?
Фото: Midjourney
7/8 "Форт Боярд" и Паспарту...
Фото: Midjourney
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 Некоторые передачи оказалось узнать не так просто.
Фото: Midjourney

С помощью современных нейросетей можно ответить на этот вопрос наглядно. Так Midjourney представила свои версии свои версии «Поля чудес», «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?» и других российских телепередач.

Нейросеть показала идеальную девушку

Так, пользователи показали, как выглядели бы в виде аниме Леонид Якубович, Мария Киселева, Анатолий Вассерман и другие ведущие и участники популярных на ТВ шоу. Лучшие версии смотрите в подборке "Рамблера".

ТВ,Фото,Мария Киселева,Леонид Якубович,Анатолий Вассерман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители