Как выглядели бы лучшие российские передачи в виде аниме

Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели российские передачи в виде аниме?

1/8 Леонид Якубович и "Поле чудес" легко узнаваемы даже в мире аниме. Фото: Midjourney Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Уважаемые знатоки и главная интеллектуальная игра России. Фото: Midjourney 3/8 "Слабое звено" в стиле-аниме выглядит еще более устрашающим шоу. Фото: Midjourney 4/8 Андрей Малахов? Фото: Midjourney Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Популярное интеллектуальное шоу "Своя игра" и его главный "хедлайнер" Анатолий Вассерман. Фото: Midjourney 6/8 А это кто? Фото: Midjourney 7/8 "Форт Боярд" и Паспарту... Фото: Midjourney Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Некоторые передачи оказалось узнать не так просто. Фото: Midjourney

С помощью современных нейросетей можно ответить на этот вопрос наглядно. Так Midjourney представила свои версии свои версии «Поля чудес», «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?» и других российских телепередач.