Как выглядели бы лучшие российские передачи в виде аниме

Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели российские передачи в виде аниме?
С помощью современных нейросетей можно ответить на этот вопрос наглядно. Так Midjourney представила свои версии свои версии «Поля чудес», «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?» и других российских телепередач.
Так, пользователи показали, как выглядели бы в виде аниме Леонид Якубович, Мария Киселева, Анатолий Вассерман и другие ведущие и участники популярных на ТВ шоу. Лучшие версии смотрите в подборке "Рамблера".