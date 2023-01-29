Супруги стендап-комиков, которые стоически выдерживают шутки про себя

За последние годы жанр комедии в стран стал особенно популярным — пользователи слушают подкасты с комиками, посещают сольные концерты, стендап-баттлы и еще целый список юмористических шоу.

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Говорят, сейчас комики - новые рэперы. За ними все следят, хотят познакомиться и мечтают попасть на живое выступление. Многие из них шутят о своей реальной жизни и именно поэтому так нравятся слушателям. Некоторые комики и вовсе так много рассказывают о своих супругах, что члены их семьи становятся знакомы всем.

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"Рамблер" расскажет о женах и мужьях звезд российской комедии, которые годами выдерживают шутки о себе.

Нурлан Сабуров

Комик из Казахстана Нурлан Сабуров любим миллионами россиян во многом из-за его необычно дерзкого юмора. Нурлан выступает на сцене в строгих костюмах и немного надменно общается с залом или рассказывает о жизни.

Героиней его шуток часто становится его жена, Диана Сабурова. Нурлан и Диана вместе еще с юности и рука об руку добивались успеха, а сейчас воспитывают двоих детей.

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Однако это не мешает Нурлану остро шутить о своей супруге, часто смеясь над ее наивностью и "женскими выходками". Многие думают, что Диана обижается, но на самом деле такой проблемы в паре нет. Девушка занимается домом, детьми, путешествует и ведет свой бизнес.

Зоя Яровицина

Автор и звезда "Женского Стендапа" Зоя Яровицина встретила своего будущего мужа как раз, когда она начинала свой путь в юморе на телевидении.

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Сейчас ее знают по всей стране и Зоя часто рассказывает на своих выступлениях и других шоу об отношениях со своим супругом Романом Колесниковым, который также работает в юморе. Девушка шутит о его не собранности и "мужской логике", часто вспоминая смешные ситуации из жизни.

Алексей Щербаков

Один из самых популярных комиков в стране Алексей Щербаков ярко и дерзко шутит обо всем. Конечно, в его выступлениях часто фигурирует и его жена Елена, и их дети.

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Алексей часто рассказывает, что много лет был влюблен в Елену и не мог поверить своем счастью, когда девушка ответила ему взаимностью.

«Она просто мечта моя... Я бегал всю школу за ней. Я говорил: «У нас будет сын, обязательно. Мы с тобой поженимся». Она говорила: «Всё, не говори ерунду. Давай, отвали, Щербаков». Я каждый раз, когда ее вижу, у меня тот же трепет, как в школе», — рассказывал Алексей в одном из своих интервью.

Иван Абрамов

Комик Иван Абрамов работает в особом жанре - он показывает интеллигентный юмор и даже сам себе аккомпанирует.

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