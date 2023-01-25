Умер создатель "Улицы Сезам" Ллойд Моррисетт

На 94-м году жизни скончался американский психолог и один из создателей культовой детской телепередачи "Улица Сезам" Ллойд Моррисетт. Об этом сообщает ET.
"Мастерская "Сезам" скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Н. Моррисетта", – заявили в студии The Sesame Workshop.
В конце 1960-х годов Моррисетт стал одним из основателей студии Children's Television Workshop, которая впоследствии была переименована в The Sesame Workshop. А в 1969 году он совместно с Джоан Куни создал телепередачу "Улица Сезам", которая со временем приняла культовый статус.
Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
Ранее стало известно, какое прозвище было у Высоцкого в школе.