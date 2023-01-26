Арзамасова призналась, что была готова к травмам на "Ледниковом периоде"

Актриса Лиза Арзамасова в разговоре с "АиФ" заявила, что была готова получить травму на спортивном шоу "Ледниковый период".
"Каждый непрофессионал, соглашаясь на участие в спортивном проекте, понимает: у него недостаточно физической подготовки для того, чтобы избежать каких-то, пусть и небольших, но травм. Спорт — это серьезное дело. Во время тренировок действительно всякое бывает", - высказалась Арзамасова.
Она напомнила, что уже выполняла сложные трюки над сценой в спектакле "Золушка". Арзамасовой в роли главной героини приходится "летать" над сценой ради зрителей.