Арзамасова призналась, что была готова к травмам на "Ледниковом периоде"

"Каждый непрофессионал, соглашаясь на участие в спортивном проекте, понимает: у него недостаточно физической подготовки для того, чтобы избежать каких-то, пусть и небольших, но травм. Спорт — это серьезное дело. Во время тренировок действительно всякое бывает", - высказалась Арзамасова.