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37 минут назад

Лиза Арзамасова призналась, что была готова к травмам на "Ледниковом периоде"

Газета.Ru

Актриса Лиза Арзамасова в разговоре с "АиФ" заявила, что была готова получить травму на спортивном шоу "Ледниковый период".

Арзамасова призналась, что была готова к травмам на "Ледниковом периоде"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Каждый непрофессионал, соглашаясь на участие в спортивном проекте, понимает: у него недостаточно физической подготовки для того, чтобы избежать каких-то, пусть и небольших, но травм. Спорт — это серьезное дело. Во время тренировок действительно всякое бывает", - высказалась Арзамасова.

Она напомнила, что уже выполняла сложные трюки над сценой в спектакле "Золушка". Арзамасовой в роли главной героини приходится "летать" над сценой ради зрителей.

ТВ,Ледниковый период,Золушка,
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