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1 час назад

Николай Бурлак признался, что случайно стал ведущим шоу «Секс с Анфисой Чеховой»

runews24.ru

Он пришел на кастинг проекта за компанию со своим другом, не планируя участвовать в шоу.

Бурлак рассказал, как стал ведущим шоу «Секс с Анфисой Чеховой»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Режиссер и экс-участник «Фабрики звезд» Николай Бурлак рассказал, как стал ведущим программы на ТНТ «Секс с Анфисой Чеховой».

По словам режиссера, на кастинг шоу он попал случайно, не планируя принимать участие в этом проекте.

«Мой знакомый пошел на этот кастинг и позвал с собой. Я и сходил», — вспоминает Бурлак во время интервью с Яной Чуриковой.

Он уточнил, что Анфиса Чехова настояла на его участие в проекте, так как видела его работу в «Фабрике звезд» и оценила творческий потенциал.

Артист добавил, что изначально в «Сексе с Анфисой Чеховой» он должен был озвучивать написанный другими людьми текст, но в итоге самостоятельно писал себе подводки.

Напомним, что шоу, на котором обсуждались темы интимных отношений, выходило на телеканале ТНТ с 2005 по 2009 года.

ТВ,Николай Бурлак,Яна Чурикова,Анфиса Чехова,
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