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2 часа назад

Клава Кока согласилась на предложение Сябитовой стать ведущей "Давай поженимся"

Газета.Ruиещё 4

Певица Клава Кока в социальных сетях репостнула публикацию в СМИ с предложением свахи Розы Сябитовой стать ведущей шоу "Давай поженимся".

Клава Кока согласилась стать ведущей "Давай поженимся"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я согласна", - отреагировала Кока.

Сябитова считает, что шоу закрывать нельзя, однако ему нужна более молодая ведущая. Сваха убеждена, что на эту роль замечательно подходит Клава Кока, которая понравилась ей еще с момента их совместного участия в шоу "Маска.Танцы".

"Наша программа всегда была зеркалом своего времени. Какие времена, такие и были герои. Есть над чем поработать", — говорила Сябитова.

ТВ,Клава Кока,
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