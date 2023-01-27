Клава Кока согласилась стать ведущей "Давай поженимся"

Певица Клава Кока в социальных сетях репостнула публикацию в СМИ с предложением свахи Розы Сябитовой стать ведущей шоу "Давай поженимся".
"Я согласна", - отреагировала Кока.
Сябитова считает, что шоу закрывать нельзя, однако ему нужна более молодая ведущая. Сваха убеждена, что на эту роль замечательно подходит Клава Кока, которая понравилась ей еще с момента их совместного участия в шоу "Маска.Танцы".
"Наша программа всегда была зеркалом своего времени. Какие времена, такие и были герои. Есть над чем поработать", — говорила Сябитова.