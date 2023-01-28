Сябитову раскритиковали за поиск соведущей

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова многих разозлила своей недавней выходкой. Телесваха самолично пытается найти замену соведущей Ларисе Гузеевой, не сообщая о своих планах руководству.
Продюсер Алексей Остудин рассказал порталу blitz+ о том, что не оценил желание Сябитовой взять на пост ведущей Клаву Коку. Музыкальный критик считает, что певица не справится с новой ролью. Также он добавил, что эту работу должно выполнять руководство программы, но никак не ее ведущая.
«Не понимаю, почему Роза Сябитова занимается предложением о работе», – говорит продюсер.
Остудин высказался и против инициативы брать певцов на роль ведущих.
«Эти люди лишают работы нас – профессиональных ведущих, которые занимались всю жизнь только этим. Каждый должен заниматься своим делом», – считает продюсер.
Шоумен добавил, что харизмы Клавы Коки может оказаться недостаточно для конкуренции с Гузеевой.