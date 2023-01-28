Сябитову раскритиковали за поиск соведущей

Продюсер Алексей Остудин рассказал порталу blitz+ о том, что не оценил желание Сябитовой взять на пост ведущей Клаву Коку. Музыкальный критик считает, что певица не справится с новой ролью. Также он добавил, что эту работу должно выполнять руководство программы, но никак не ее ведущая.