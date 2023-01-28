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2 часа назад

Сябитову раскритиковали за поиск соведущей

РИА "ФедералПресс"

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова многих разозлила своей недавней выходкой. Телесваха самолично пытается найти замену соведущей Ларисе Гузеевой, не сообщая о своих планах руководству.

Сябитову раскритиковали за поиск соведущей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Продюсер Алексей Остудин рассказал порталу blitz+ о том, что не оценил желание Сябитовой взять на пост ведущей Клаву Коку. Музыкальный критик считает, что певица не справится с новой ролью. Также он добавил, что эту работу должно выполнять руководство программы, но никак не ее ведущая.

«Не понимаю, почему Роза Сябитова занимается предложением о работе», – говорит продюсер.

Остудин высказался и против инициативы брать певцов на роль ведущих.

«Эти люди лишают работы нас – профессиональных ведущих, которые занимались всю жизнь только этим. Каждый должен заниматься своим делом», – считает продюсер.

Шоумен добавил, что харизмы Клавы Коки может оказаться недостаточно для конкуренции с Гузеевой.

ТВ,Алексей Остудин,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
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