Где сейчас находится Владимир Познер, год назад ушедший с ТВ

Легендарный российский тележурналист вот уже почти год как исчез с радаров. Последний выпуск его авторской программы на Первом канале вышел 21 февраля 2022 года — и с тех пор о 88-летнем Познере ничего не было слышно. Журналист не делал никаких заявлений, не давал интервью и только время от времени выходил на связь, чтобы опровергнуть очередной слух.

Фото: Super.ru Super.ru

Недавно стало известно, что он вместе с супругой переехал в США. Однако на днях Владимир Владимирович вернулся в Европу. Телеведущий появился на парижской премьере спектакля Ренаты Литвиновой — об этом рассказала кинокритик Зинаида Пронченко в своем телеграм-канале. «Вчера в Париже в театре Hebertot прошла премьера спектакля Ренаты Литвиновой "Кактус". Среди гостей вечера, как писали раньше, были замечены Сергей Капков и Владимир Познер с супругой. Остальные приехали не из дальнего зарубежья, а из соседних кварталов», — написала Зинаида.