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22 минуты назад

Где сейчас находится Владимир Познер, год назад ушедший с ТВ

Super.ru

Легендарный российский тележурналист вот уже почти год как исчез с радаров. Последний выпуск его авторской программы на Первом канале вышел 21 февраля 2022 года — и с тех пор о 88-летнем Познере ничего не было слышно. Журналист не делал никаких заявлений, не давал интервью и только время от времени выходил на связь, чтобы опровергнуть очередной слух.

Где сейчас находится Владимир Познер, год назад ушедший с ТВ
Фото: Super.ruSuper.ru

Недавно стало известно, что он вместе с супругой переехал в США. Однако на днях Владимир Владимирович вернулся в Европу. Телеведущий появился на парижской премьере спектакля Ренаты Литвиновой — об этом рассказала кинокритик Зинаида Пронченко в своем телеграм-канале. «Вчера в Париже в театре Hebertot прошла премьера спектакля Ренаты Литвиновой "Кактус". Среди гостей вечера, как писали раньше, были замечены Сергей Капков и Владимир Познер с супругой. Остальные приехали не из дальнего зарубежья, а из соседних кварталов», — написала Зинаида.

Ну а в конце февраля на сцену выйдет и сам журналист: как сообщает gazeta.ru, Познер и Иван Ургант проведут встречу с поклонниками на Кипре.

ТВ,Сергей Капков,Владимир Познер,Иван Ургант,Рената Литвинова,Первый канал,
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