Экс-участница шоу "Голос. Дети" заявила, что "больше не хочет видеть" Басту

Восьмилетняя участница шоу «Голос. Дети» Ярослава Балахматова не прошла в следующий этап проекта и раскритиковала своего наставника Басту (Василия Вакуленко). Потерпев неудачу, девочка зачитала ему рэп в эфире Первого канала.
«Ну что ты, дядя Вася, не выбрал чудо Ясю! Была в твоей команде безумная звезда! Мы бы с тобой тусили, народ бы заводили. И я вообще-то Бастой котенка назвала!» — заявила Балахматова.
В новом выпуске выступили 15 участников из команды Басты. Юные исполнители разделились на пять мини-групп — из каждой наставник мог оставить в проекте только одного участника. Из трио Мариам Дарсания, Ярославы Балахматовой и Марии Тихоновой, исполнивших песню «Сестричка», Баста выбрал Мариам.
За кулисами Балахматова продолжила высказывать свое недовольство решением наставника. Она заявила, что надеялась остаться в проекте.
«Настроение во время песни еще испортилось. Рассержена на Басту. Баста, на тебя рассержена! Не хочу тебя больше видеть», — возмутилась девочка.