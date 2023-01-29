Участница шоу «Голос.Дети» не хочет больше видеть Басту

На «Первом канале» был показан новый выпуск популярного шоу «Голос.Дети» 12+.
В этом выпуске наставники слушали 15 исполнителей из команды Басты. Рэпер с большим трудом смог принять решение о том, кто сможет продолжить борьбу за победу в конкурсе.
Участники выступали в трио. Открыли выступления Мариам Дарсания, Мария Тихонова и Ярослава Балахматова, которых стилисты нарядили в платья, украшенные мягкими игрушками. Дети исполняли трек Максима Фадеева «Сестричка».
Басте предстояло выбрать только одну исполнительницу, которая по его мнению, выступила лучше и могла продолжить участие в шоу. Артист принял решение, что продолжить сможет Мариам Дарсания. В результате этого Ярослава Балахматова не смогла справиться с эмоциями и в довольно резкой форме отреагировала на решение наставника, отметив что ей хотелось остаться, но настроение испортилось уже во время песни.
Юная исполнительница была рассержена на Басту и сказала, что не хочет его больше видеть.