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1 час назад

Участница шоу «Голос.Дети» не хочет больше видеть Басту из-за принятого им решения.

FBM.ru

На «Первом канале» был показан новый выпуск популярного шоу «Голос.Дети» 12+.

Участница шоу «Голос.Дети» не хочет больше видеть Басту
Фото: FBM.ruFBM.ru

В этом выпуске наставники слушали 15 исполнителей из команды Басты. Рэпер с большим трудом смог принять решение о том, кто сможет продолжить борьбу за победу в конкурсе.

Участники выступали в трио. Открыли выступления Мариам Дарсания, Мария Тихонова и Ярослава Балахматова, которых стилисты нарядили в платья, украшенные мягкими игрушками. Дети исполняли трек Максима Фадеева «Сестричка».

Басте предстояло выбрать только одну исполнительницу, которая по его мнению, выступила лучше и могла продолжить участие в шоу. Артист принял решение, что продолжить сможет Мариам Дарсания. В результате этого Ярослава Балахматова не смогла справиться с эмоциями и в довольно резкой форме отреагировала на решение наставника, отметив что ей хотелось остаться, но настроение испортилось уже во время песни.

Юная исполнительница была рассержена на Басту и сказала, что не хочет его больше видеть.

ТВ,Мария Тихонова,Максим Фадеев,Первый канал,
18+
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