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18 минут назад

Гарик Мартиросян признался, что дети не смотрят шоу с его участием на телевидении

Газета.Ru

Телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что его дети не смотрят телевизор.

Мартиросян признался, что дети не смотрят шоу с его участием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мои дети не смотрят телевизор вообще, не только мое шоу, но и все остальные телевизионные программы тоже. Это связано с тем, что у современных детей совсем другие интересы", - признался Мартиросян.

По словам юмориста, наследники проводят время за смартфонами, из-за чего у них нет интереса к просмотру телевизионных шоу.

Гарик Мартиросян и его супруга Жанна женаты с 1998 года. У них двое детей - дочь Жасмин и сын Даниэль.

ТВ,Гарик Мартиросян,
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