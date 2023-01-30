Мартиросян признался, что дети не смотрят шоу с его участием

Телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что его дети не смотрят телевизор.
"Мои дети не смотрят телевизор вообще, не только мое шоу, но и все остальные телевизионные программы тоже. Это связано с тем, что у современных детей совсем другие интересы", - признался Мартиросян.
По словам юмориста, наследники проводят время за смартфонами, из-за чего у них нет интереса к просмотру телевизионных шоу.
Гарик Мартиросян и его супруга Жанна женаты с 1998 года. У них двое детей - дочь Жасмин и сын Даниэль.