Советские передачи могут вернуться

Большинство форматов, которые берут в оборот продюсеры, западные. И у них все чаще возникают проблемы с лицензиями. Приходится искать выход...

Фото: Мир новостей Мир новостей

Собственных свежих идей на нашем телевидении, к сожалению, рождается совсем мало. И внедряются они со скрипом, потому что неясно, как на них отреагирует аудитория. А все, что уже прошло обкатку и имеет гарантированный потенциал высоких рейтингов, то есть популярные иностранные форматы, нам теперь по большей части недоступно. Дефицит сейчас частично восполняется за счет того, что телеканалы заимствуют чужое уже без спроса, внося в проекты такие изменения, чтобы никого нельзя было обвинить в воровстве. Но есть ведь и другой вариант - поскрести по сусекам советского прошлого. Там ведь было много чудесных, вполне смотрибельных передач!

Видео дня

Эта мысль, кстати, пришла в голову не телевизионщикам, а труппе Московского театра сатиры, которая недавно показала зрителям праздничный капустник «Староновогодний кабачок». Это такой отсыл к популярной в СССР юмористической передаче «Кабачок «13 стульев». Сначала был запланирован один показ капустника. И он собрал аншлаг. Зрители, которым не досталось билетов, оборвали в Театре сатиры все телефоны, требуя сделать еще одно представление. Сделали. Но и этого оказалось мало! И на днях президент театра Александр Ширвиндт сообщил, что в феврале и марте будут организованы дополнительные показы «Кабачка». А еще намекнул, что, возможно, будет еще и телеверсия, которая способна перерасти в самостоятельную передачу. Звезда еще того советского «Кабачка «13 стульев» актриса Театра сатиры Зоя Зелинская подтвердила, что такие планы есть:

- Идея возродить «Кабачок» на театральной сцене, но, конечно, в обновленном виде, возникла у нашего молодого артиста. Его зовут Антон Буглак. И он мне сказал, что на Первом канале выразили готовность возобновить передачу. В частности, Константин Эрнст якобы заинтересовался этим. Не знаю, получится ли. Это ведь чисто актерский проект, там главное - актеры. Тех, что были, уже нет, к сожалению. Но будем надеяться, что новый состав подберут не хуже. В свое время именно я занималась поиском артистов. И это было нелегкое дело. Однако я, конечно, за то, чтобы передача вернулась.

- Ой, я бы с удовольствием смотрела старый-новый «Кабачок» по телевизору, - призналась нам легендарный теледиктор Анна Шатилова. - Сейчас у нас на первых ролях - патриотизм, мы возвращаемся к своим корням. И, конечно, можно было бы вернуть и какие-то советские передачи. Посмотрите, какие рейтинги у передачи Малахова «Песни от всей души» на «России 1» и у передачи «Поем на кухне всей страной» на Первом канале. Наверное, надо двигаться в этом направлении. Еще, кстати, была такая музыкальная программа «Шире круг», где открывали таланты. Еще было много замечательных передач у молодежной редакции - «А ну-ка, девушки!», которую вел Саша Масляков. Почему бы не возродить? А из «запасов» детской редакции вспоминается «В гостях у сказки»... Но мне кажется, что есть проблема во всем этом «возрождении» старых передач. А вдруг у них зрителя не будет? Сейчас ведь совсем другое время. Наше время было скромнее по всем параметрам: и по житейским, и по техническим. Сейчас совсем другие возможности и такие супертехнологии, что не знаю, смогут ли привлечь аудиторию к экранам старые добрые передачи. Ну вот разве что делать упор на народное творчество. Проекты с такой направленностью народ охотно смотрит. Во всяком случае, старшее поколение.

- Мне кажется, что опыт возрождения старых советских программ, как правило, заканчивается неудачей, - высказал свои наблюдения юморист Михаил Грушевский. - Я знаю, наверное, единственное исключение - это КВН. А все остальное, что пытались возродить, не приживалось. Например, пытались вернуть «Вокруг смеха». Не получилось. Мне кажется, и с «Кабачком «13 стульев» может случиться та же история. Уже и стилистика не та... Разве что старшее поколение поностальгирует. Но все равно надолго этой ностальгии не хватит. Хотя если все будут подавать не точь-в-точь, как было в телевизионном «Кабачке», а так, как подают сейчас в Театре сатиры - в форме актерского капустника, - то кто знает. Такая форма сама по себе иногда «выстреливает» на телевидении. Помните, в 1990-х показывали «Клуб «Белый попугай» с Юрием Никулиным и другими мэт­рами? Очень популярный был проект!