Участница шоу "Кондитер" раскрыла изнанку программы

Участница популярного шоу "Кондитер" на канале "Пятница!" Татьяна Баскова раскрыла изнанку программы, ведущим которой является Ренат Агзамов . Подробностями она поделилась в беседе с KP.RU .

Женщина призналась, что до съемок в передаче Агзамов казался ей грубым и злым:

"Но, как оказалось, Ренат не такой, как на экране. Мнение, конечно, изменилось. Он такой классный, веселый, прикольный!"

Она также отдельно отметила, что участники программы, несмотря на конкуренцию, помогали друг другу. Однако случались и казусы, например, кондитеры забирали приборы и технику соперников, которые те заранее отложили для себя.