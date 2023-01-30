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41 минуту назад

Участница шоу "Кондитер" раскрыла изнанку программы

Мария Иглина

Участница популярного шоу "Кондитер" на канале "Пятница!" Татьяна Баскова раскрыла изнанку программы, ведущим которой является Ренат Агзамов. Подробностями она поделилась в беседе с KP.RU.

Участница шоу "Кондитер" раскрыла изнанку программы
Фото: Кадр из шоу "Кондитер"Кадр из шоу "Кондитер"

Женщина призналась, что до съемок в передаче Агзамов казался ей грубым и злым:

"Но, как оказалось, Ренат не такой, как на экране. Мнение, конечно, изменилось. Он такой классный, веселый, прикольный!"

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Она также отдельно отметила, что участники программы, несмотря на конкуренцию, помогали друг другу. Однако случались и казусы, например, кондитеры забирали приборы и технику соперников, которые те заранее отложили для себя.

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ТВ,Ренат Агзамов,
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