Финалист шоу «Конфетка» поделился эмоциями после финала

«Я доволен, что так произошло и решающий голос жюри отдали за Кирилла. Мне неважно, что я не победитель. Мне важно участие, то, что мою песню спел именно Баста. Это очень круто, потому что Басту все знают», — приводит слова музыканта пресс-служба телеканала ТНТ.