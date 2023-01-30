Финалист шоу «Конфетка» поделился эмоциями после финала

Участник шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ из Санкт-Петербурга Вячеслав Леонтьев поделился эмоциями от конкурса. Артист признался, что не расстраивается из-за второго места.
Леонтьев пришел на шоу с композицией «Конфетка», которая была исполнена в жанре шансон. Артист не расстроился из-за поражения в финале программы, для музыканта намного важнее, что его композицию исполнил Баста. Кроме того, исполнитель поблагодарил ведущих шоу, членов жюри и телеканал за проект.
«Я доволен, что так произошло и решающий голос жюри отдали за Кирилла. Мне неважно, что я не победитель. Мне важно участие, то, что мою песню спел именно Баста. Это очень круто, потому что Басту все знают», — приводит слова музыканта пресс-служба телеканала ТНТ.
Также Леонтьев признался, что из всех членов жюри на него больше всего произвела впечатление Ольга Бузова. Артист назвал знаменитость «хорошей».