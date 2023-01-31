Бузова спровоцировала слухи о съемках нового сезона "Звезд в Африке"

Артистка и телеведущая Ольга Бузова поделилась подробностями поездки за границу в социальных сетях. Бузова приехала в Кейптаун в Южной Африке.
Ведущая отметила, что ее пребывание будет длительным и она успеет соскучиться по России. Артистка не огласила цель визита, но поклонники предположили, что та приехала в экзотическую страну ради съемок нового сезона экстремального шоу "Звезды в Африке".
В программе знаменитые личности проверяют себя на прочность в условиях дикой саванны ради приза в 5 млн рублей. Весь выигрыш уходит на благотворительность.
В прошлых сезонах приняли участие такие звезды, как Алена Водонаева, Стас Ярушин, Светлана Пермякова, Олег Верещагин, Валя Карнавал, Саша Стоун. Ранее Ярушин рассказал, что Пермякова извинилась перед ним после ссоры на "Звездах в Африке".