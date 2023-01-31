Бузова спровоцировала слухи о съемках нового сезона "Звезд в Африке"

Артистка и телеведущая Ольга Бузова поделилась подробностями поездки за границу в социальных сетях. Бузова приехала в Кейптаун в Южной Африке.

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Ведущая отметила, что ее пребывание будет длительным и она успеет соскучиться по России. Артистка не огласила цель визита, но поклонники предположили, что та приехала в экзотическую страну ради съемок нового сезона экстремального шоу "Звезды в Африке".