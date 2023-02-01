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35 минут назад

Елена Летучая сообщила о предстоящих выпусках "Летучего надзора"

Мария Каткова

Елена Летучая, телеведущая, ответила на вопрос о выходе новых серий шоу "Летучий надзор". Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Летучая высказалась о новых выпусках "Летучего надзора"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, у телеведущей спросили о том, планирует ли она выпускать новые выпуски шоу. На что она ответила: "Обязательно". Она также отметила, что планирует запустить новые проекты и съемки.

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Проект "Летучий надзор" появился в 2018 году. Шоу выходило на различных платформах: в социальной сети "ВКонтакте", на YouTube-канале, а также на телеканале "Че!". Последний раз шоу выходило в конце июля, после этого новых выпусков не было.

Ранее сообщалось, что участница шоу "Кондитер" раскрыла изнанку программы.

ТВ,Елена Летучая,
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