Летучая высказалась о новых выпусках "Летучего надзора"

Елена Летучая, телеведущая, ответила на вопрос о выходе новых серий шоу "Летучий надзор". Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

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Так, у телеведущей спросили о том, планирует ли она выпускать новые выпуски шоу. На что она ответила: "Обязательно". Она также отметила, что планирует запустить новые проекты и съемки.

Проект "Летучий надзор" появился в 2018 году. Шоу выходило на различных платформах: в социальной сети "ВКонтакте", на YouTube-канале, а также на телеканале "Че!". Последний раз шоу выходило в конце июля, после этого новых выпусков не было.