Иванушки International выступят на свадьбе первого победителя телешоу "Конфетка"

Солист группы Иванушки International Кирилл Туриченко поддержал идею Гарика Мартиросяна выступить на свадьбе первого победителя телешоу «Конфетка».
«Я бы с удовольствием это сделал и, как в клипе «Maroon 5», выступил бы на свадьбе, сделав такой подарок молодоженам. Надеюсь, меня поддержат коллеги и продюсерский центр в этой идее», — высказался Туриченко.
В первом выпуске шоу участник по имени Кирилл Мел вместе со звездами пытался сделать из своей песни «Будь со мной» настоящий хит. В итоге его исполнила группа Иванушки International, гостям программы очень понравилась обновленная версия трека, и ведущий Гарик Мартиросян в шутку предложил коллективу исполнить эту песню на свадьбе участника шоу.
Ранее Мартиросян рассказал, как ему пришлось доказывать участникам шоу, что он настоящий.