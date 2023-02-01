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53 минуты назад

Иванушки International выступят на свадьбе первого победителя телешоу "Конфетка"

Газета.Ruиещё 1

Солист группы Иванушки International Кирилл Туриченко поддержал идею Гарика Мартиросяна выступить на свадьбе первого победителя телешоу «Конфетка».

Иванушки International выступят на свадьбе первого победителя телешоу "Конфетка"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я бы с удовольствием это сделал и, как в клипе «Maroon 5», выступил бы на свадьбе, сделав такой подарок молодоженам. Надеюсь, меня поддержат коллеги и продюсерский центр в этой идее», — высказался Туриченко.

В первом выпуске шоу участник по имени Кирилл Мел вместе со звездами пытался сделать из своей песни «Будь со мной» настоящий хит. В итоге его исполнила группа Иванушки International, гостям программы очень понравилась обновленная версия трека, и ведущий Гарик Мартиросян в шутку предложил коллективу исполнить эту песню на свадьбе участника шоу.

Ранее Мартиросян рассказал, как ему пришлось доказывать участникам шоу, что он настоящий.

ТВ,Кирилл Туриченко,Гарик Мартиросян,
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