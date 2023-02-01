Неизвестный брат юмористов Пономаренко появился в телешоу

У Валерия и Александра Пономаренко, как оказалось, есть еще один брат. Он выбрал для себя профессию, далекую от сцены, и до недавнего времени не был на виду, как его прославившиеся братья. Но не так давно его все же было решено представить публике.

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Иван Пономаренко значительно младше своих братьев - он появился на свет, когда они уже вошли в подростковый возраст. Когда дуэт Пономаренко начал набирать популярность, они вместе ездили на гастроли. Иван помогал с реквизитом и костюмами, брал на себя обязанности администратора. Возникла даже идея выходить на сцену вместе, но Иван в итоге отказался. Образ жизни артиста оказался не для него - необходимость находиться на виду у публики его не прельщала, и он предпочел выбрать другой род деятельности.

"Мы не афишировали, но это не было умыслом. Ваня - человек другого склада. Он всегда был домашним, тихим", - рассказал Валерий Пономаренко в студии программы "Малахов".