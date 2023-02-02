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1 час назад

Павел Воля анонсировал "гигантское" реалити-шоу в Дубае

Газета.Ru

Комик Павел Воля в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом для телеканала ТНТ.

Воля анонсировал "гигантское" реалити-шоу в Дубае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы приехали в экспедицию с телеканалом ТНТ, потому что будем делать для ТНТ невероятный проект. В связи с этим уже давным-давно объявлен кастинг», — говорит шоумен. По словам Воли, это будет «гигантское реалити-шоу с огромными сюрпризами», премьера которого состоится уже в марте.

«Если ты хочешь попасть в Дубай, ни разу не был за границей, лучше, конечно, если у тебя есть загранпаспорт. Съемки произойдут уже в марте, мы с удовольствием вывезем тебя», — утверждает юморист.

ТВ,Павел Воля,
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