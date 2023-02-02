Воля анонсировал "гигантское" реалити-шоу в Дубае

«Мы приехали в экспедицию с телеканалом ТНТ, потому что будем делать для ТНТ невероятный проект. В связи с этим уже давным-давно объявлен кастинг», — говорит шоумен. По словам Воли, это будет «гигантское реалити-шоу с огромными сюрпризами», премьера которого состоится уже в марте.