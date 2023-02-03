Валерия дала обещание зрителям телешоу "Ну-ка все вместе"

«Все конкурсанты разные по возрасту и опыту выступлений – кто-то сразу может собраться и с первых секунд исполнения сделать свое дело, а кому-то на это нужно время. У кого-то есть опыт существования в конкурсном режиме, а у кого-то нет, и, конечно, у него меньше шансов победить», — отметила Валерия.