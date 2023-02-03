Валерия дала обещание зрителям телешоу "Ну-ка все вместе"

Первый выпуск нового сезона вокального телешоу «Ну-ка все вместе» откроется с выступления приглашенного гостя, певицы Валерии, которая позже присоединится к судейскому составу проекта, пишет «Вокруг ТВ».
«Все конкурсанты разные по возрасту и опыту выступлений – кто-то сразу может собраться и с первых секунд исполнения сделать свое дело, а кому-то на это нужно время. У кого-то есть опыт существования в конкурсном режиме, а у кого-то нет, и, конечно, у него меньше шансов победить», — отметила Валерия.
Она добавила, что планирует быть доброй судьей в отличии от председателя жюри Сергея Лазарева, который вновь пообещал судить конкурсантов по всей строгости. Валерия вспомнила, что не получила главный приз на вокальном конкурсе в Юрмале в 1992 году. По словам исполнительницы, тогда она очень переживала из-за этого.
«Я советую нашим конкурсантам, которые не окажутся на первых местах, не хочу говорить, что проиграют, так сложатся обстоятельства, воспринимать это как момент и не распространять его на всю дальнейшую жизнь», — резюмировала звезда.