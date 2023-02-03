Анна Asti устроила разборки после участия в шоу «Конфетка»

Певица Анна Asti устроила скандал во время съемок нового шоу «Конфетка». Исполнительница не смогла исполнить песню Григория Лепса.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Как пишут зрители, молодой российской звезде не удалось справиться с композицией Лепса, из-за чего она не смогла сдержать раздражения. Она устроила разборки прямо на съемочной площадке во время шоу, срываясь на коллегах.

Эти неприятности стали не первыми у певицы с начала года. Недавно стало известно, что налоговая ликвидировала предприятие исполнительницы, потому что у нее заканчивается срок документа, подтверждающего право временно или постоянно находиться на территории Российской Федерации. Отметим, что Анна Дзюба является гражданкой Украины.