«Срочно откачивайте меня!»: Баскова поразило выступление артистов

Певец Николай Басков был поражен выступлением фолк-группы «Русский праздник». Во время съемок вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» их номер певец назвал сенсацией.

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Московская группа «Русский праздник» состоит из пяти вокалисток и битбоксера. Они стали финалистами первого сезона шоу и сейчас, как и другие финалисты четырех сезонов, подготовили новый номер. Участники постарались представить необычные композиции в честь грядущего пятилетия программы. В этот раз группа «Русский праздник» показала попурри из народных песен и современных хитов.

«Боже мой, просто нет слов! Срочно откачивайте меня! Машите на меня!» – восторгался Басков после номера.