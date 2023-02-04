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3 часа назад

«Срочно откачивайте меня!»: Баскова поразило выступление группы в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Слово и Дело

Певец Николай Басков был поражен выступлением фолк-группы «Русский праздник». Во время съемок вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» их номер певец назвал сенсацией.

«Срочно откачивайте меня!»: Баскова поразило выступление артистов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Московская группа «Русский праздник» состоит из пяти вокалисток и битбоксера. Они стали финалистами первого сезона шоу и сейчас, как и другие финалисты четырех сезонов, подготовили новый номер. Участники постарались представить необычные композиции в честь грядущего пятилетия программы. В этот раз группа «Русский праздник» показала попурри из народных песен и современных хитов.

«Боже мой, просто нет слов! Срочно откачивайте меня! Машите на меня!» – восторгался Басков после номера.

К слову, восхищение от выступления фолк-коллектива испытал не только Николай Басков. Например, Валерия отметила стройность звучания, кураж и чувство юмора, который был присущ музыкальному номеру. Как заявила звезда, она сразу поняла, что будет что-то необычное.

ТВ,Николай Басков,
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