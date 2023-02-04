«Срочно откачивайте меня!»: Баскова поразило выступление артистов

Певец Николай Басков был поражен выступлением фолк-группы «Русский праздник». Во время съемок вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» их номер певец назвал сенсацией.
Московская группа «Русский праздник» состоит из пяти вокалисток и битбоксера. Они стали финалистами первого сезона шоу и сейчас, как и другие финалисты четырех сезонов, подготовили новый номер. Участники постарались представить необычные композиции в честь грядущего пятилетия программы. В этот раз группа «Русский праздник» показала попурри из народных песен и современных хитов.
«Боже мой, просто нет слов! Срочно откачивайте меня! Машите на меня!» – восторгался Басков после номера.
К слову, восхищение от выступления фолк-коллектива испытал не только Николай Басков. Например, Валерия отметила стройность звучания, кураж и чувство юмора, который был присущ музыкальному номеру. Как заявила звезда, она сразу поняла, что будет что-то необычное.