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5 часов назад

Сергей Писаренко объяснил, почему пропал из эфира Первого канала

Слово и Делоиещё 1

Недавно в Сети появилась информация, что популярный юморист Сергей Писаренко не будет участвовать в шоу «Три аккорда». Некоторые решили, что причина в видеоролике артиста, в котором он осудил СВО. Однако StarHit выяснил, что дело в другом.

Писаренко объяснил, почему пропал из эфира Первого канала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Писаренко и его коллега Евгений Никишин опубликовали ролик, в котором критикуют спецоперацию. Но, по словам Сергея, ему пришлось записать такое видео под давлением СБУ.

Оказалось, что артистов задержали на границе. Писаренко утверждает, что их фактически под дулами автоматов заставили наговорить негатив про РФ.

«Сами можете посмотреть, что мы находимся в отделении полиции, за нами ростомер, Женя стоит в полуобморочном состоянии. Большая беда, что такой ролик в принципе появился, но нам необходимо было попасть в Россию, а это был единственный способ!» — поделился юморист.

Капитан «Уездного города» подчеркнул, что он, и его коллега, горды быть русскими и любят свою родину. Шоумен призвал не верить слухам, что он якобы переехал в Эстонию.

А исчезновение из шоу «Три аккорда» на самом деле связано с тем, что Писаренко в силу гастрольной занятости не смог прилететь на запись финального эпизода.

ТВ,Сергей Писаренко,Евгений Никишин,СБУ,Первый канал,
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