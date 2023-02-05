Писаренко объяснил, почему пропал из эфира Первого канала

Недавно в Сети появилась информация, что популярный юморист Сергей Писаренко не будет участвовать в шоу «Три аккорда». Некоторые решили, что причина в видеоролике артиста, в котором он осудил СВО. Однако StarHit выяснил, что дело в другом.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Писаренко и его коллега Евгений Никишин опубликовали ролик, в котором критикуют спецоперацию. Но, по словам Сергея, ему пришлось записать такое видео под давлением СБУ.

Оказалось, что артистов задержали на границе. Писаренко утверждает, что их фактически под дулами автоматов заставили наговорить негатив про РФ.

«Сами можете посмотреть, что мы находимся в отделении полиции, за нами ростомер, Женя стоит в полуобморочном состоянии. Большая беда, что такой ролик в принципе появился, но нам необходимо было попасть в Россию, а это был единственный способ!» — поделился юморист.

Капитан «Уездного города» подчеркнул, что он, и его коллега, горды быть русскими и любят свою родину. Шоумен призвал не верить слухам, что он якобы переехал в Эстонию.