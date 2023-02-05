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1 час назад

Пресняков, Гагарина, Баста и Беляев стали наставниками 11-го сезона шоу "Голос"

ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев станут наставниками команд в новом сезоне шоу "Голос". Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Названы наставники 11-го сезона шоу "Голос"
Фото: Кадр из шоу "Голос"Кадр из шоу "Голос"

"Наставники команд в "Голос-11": Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Для Владимира Преснякова это дебют в проекте, а Антон Беляев был одним из самых ярких участников второго сезона "Голоса", - рассказали в пресс-службе.

К участию в слепых прослушиваниях допущено чуть больше сотни вокалистов из России и стран СНГ. Ведущей в новом сезоне выступит Яна Чурикова.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".

ТВ,Антон Беляев,Яна Чурикова,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Первый канал,
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