Названы наставники 11-го сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев станут наставниками команд в новом сезоне шоу "Голос". Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Фото: Кадр из шоу "Голос" Кадр из шоу "Голос"

"Наставники команд в "Голос-11": Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Для Владимира Преснякова это дебют в проекте, а Антон Беляев был одним из самых ярких участников второго сезона "Голоса", - рассказали в пресс-службе.

К участию в слепых прослушиваниях допущено чуть больше сотни вокалистов из России и стран СНГ. Ведущей в новом сезоне выступит Яна Чурикова.