Названы наставники 11-го сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев станут наставниками команд в новом сезоне шоу "Голос". Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.
"Наставники команд в "Голос-11": Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Для Владимира Преснякова это дебют в проекте, а Антон Беляев был одним из самых ярких участников второго сезона "Голоса", - рассказали в пресс-службе.
К участию в слепых прослушиваниях допущено чуть больше сотни вокалистов из России и стран СНГ. Ведущей в новом сезоне выступит Яна Чурикова.
"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".