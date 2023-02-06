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3 часа назад

Стартовали съемки приключенческого шоу «Новые звезды в Африке»

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Съёмки экстремально-приключенческого проекта телеканала ТНТ «Новые звёзды в Африке» начались в ЮАР. Авторы обещают неожиданные правила, обилие жёстких испытаний и ярких участников. В эфир программа выйдет весной 2023 года.

Стартовали съемки приключенческого шоу «Новые звезды в Африке»
Фото: UnsplashUnsplash

На старте у участников реалити-шоу не будет ровным счётом ничего: ни еды, ни предметов первой необходимости. Игрокам придётся проходить испытания, чтобы заработать монеты и потратить их в специальном киоске, ассортимент которого будет меняться от серии к серии. Авторы проекта утверждают, что одна из целей шоу — проверить, насколько «настоящими» окажутся его участники.

«Звёзд ждут неожиданные испытания! Главная идея — проверить, насколько настоящие наши звёзды, потому что в Африке сбрасываются все фильтры социальных сетей, и они предстают перед нами такими, какие они есть на самом деле», — говорит продюсер Лика Бланк.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, в свою очередь, добавил, что руководство телеканала в 2023 году решило поставить в сетку сразу три реалити-шоу, поскольку зрители любят этот жанр.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ выпустит российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

ТВ,Аркадий Водахов,
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