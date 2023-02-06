Стартовали съемки приключенческого шоу «Новые звезды в Африке»

На старте у участников реалити-шоу не будет ровным счётом ничего: ни еды, ни предметов первой необходимости. Игрокам придётся проходить испытания, чтобы заработать монеты и потратить их в специальном киоске, ассортимент которого будет меняться от серии к серии. Авторы проекта утверждают, что одна из целей шоу — проверить, насколько «настоящими» окажутся его участники.