Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос»

Совсем скоро начнутся съемки 11-го сезона народного музыкального шоу «Голос». О том, какой сюрприз готовит зрителям Первый канал, рассказали в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

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В новом сезоне изменится состав наставников. Кресло Леонида Агутина займет его коллега Владимир Пресняков. Ранее он не принимал участие в проекте. Пресняков заявил, что делает ставку на личность конкурсантов — «прочтение материала».

«Хочу, чтобы участники не ограничивали себя никакими рамками и делали творческие эксперименты. Пришло время нам всем искать собственный голос, новое звучание», – подчеркнул артист.

С командой музыканта будут соперничать подопечные Полины Гагариной, Антона Беляева и Басты. Известно, что на слепое прослушивание допущено более сотни исполнителей из России и СНГ. Ведущей шоу останется Яна Чурикова.

Ранее «Рамблер» рассказывал о пяти самых долгожданных боевиках этого года.