Чурикова рассказала, что вырезают из эфира "Голоса"

Телеведущая Яна Чурикова в YouTube-шоу Fametime раскрыла некоторые подробности выхода в эфир вокального телепроекта «Голос. Дети».
Чурикова стала ведущей программы в десятом сезоне. По словам звезды, некоторые моменты съемок не показывают в эфире.
«Диалоги наставников гораздо длиннее, чем видит зритель в итоге», — рассказала телеведущая.
По мнению Чуриковой, из диалогов Егора Крида и певицы МакSим вырезают довольно много моментов, из-за чего у зрителя нет полноценного «ощущения того, какие они наставники на самом деле». Телеведущая похвалила жюри детского «Голоса» за умение найти подход к юным участникам передачи.