Чурикова рассказала, что вырезают из эфира "Голоса"

По мнению Чуриковой, из диалогов Егора Крида и певицы МакSим вырезают довольно много моментов, из-за чего у зрителя нет полноценного «ощущения того, какие они наставники на самом деле». Телеведущая похвалила жюри детского «Голоса» за умение найти подход к юным участникам передачи.