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2 часа назад

Чурикова рассказала, что вырезают из эфира "Голоса"

Газета.Ru

Телеведущая Яна Чурикова в YouTube-шоу Fametime раскрыла некоторые подробности выхода в эфир вокального телепроекта «Голос. Дети».

Чурикова рассказала, что вырезают из эфира "Голоса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чурикова стала ведущей программы в десятом сезоне. По словам звезды, некоторые моменты съемок не показывают в эфире.

«Диалоги наставников гораздо длиннее, чем видит зритель в итоге», — рассказала телеведущая.

По мнению Чуриковой, из диалогов Егора Крида и певицы МакSим вырезают довольно много моментов, из-за чего у зрителя нет полноценного «ощущения того, какие они наставники на самом деле». Телеведущая похвалила жюри детского «Голоса» за умение найти подход к юным участникам передачи.

ТВ,Крид,Яна Чурикова,
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