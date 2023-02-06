Художественный руководитель Высшей школы телевидения «Останкино» и телеведущая Елена Летучая поделилась сложностями на съемках сериала «Патриот». Откровения звезды процитировали в The Voice Mag.
В новом сезоне героиня Елены Летучей оказывается в морге. Актриса призналась, что не страдает от предрассудков относительно выбора ролей. Но одна деталь на съемках ее все же напугала.
«Когда мне на палец повесили "табличку мертвеца", стало немножко страшно», — поделилась Летучая.
Новая героиня, по словам Летучей, похожа на нее саму в разных проектах. Например, в нашумевшем «Ревизорро» – в эфире этого телешоу актриса появляется в образе
«Мне это идет, я в этом образе хороша», — заключила актриса.
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