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2 часа назад

Телеведущая Летучая рассказала о самых страшных съемках в карьере

Мира Маркина

Художественный руководитель Высшей школы телевидения «Останкино» и телеведущая Елена Летучая поделилась сложностями на съемках сериала «Патриот». Откровения звезды процитировали в The Voice Mag.

В новом сезоне героиня Елены Летучей оказывается в морге. Актриса призналась, что не страдает от предрассудков относительно выбора ролей. Но одна деталь на съемках ее все же напугала.

«Когда мне на палец повесили "табличку мертвеца", стало немножко страшно», — поделилась Летучая.

Летучая высказалась о новых выпусках «Летучего надзора»

Новая героиня, по словам Летучей, похожа на нее саму в разных проектах. Например, в нашумевшем «Ревизорро» – в эфире этого телешоу актриса появляется в образе

«Мне это идет, я в этом образе хороша», — заключила актриса.

Ранее мы писали о новом продюсерском проекте ДиКаприо.

ТВ,Видео,Патриот,Елена Летучая,
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