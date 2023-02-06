Звезда ТНТ раскрыла закулисье шоу "Однажды в России"

Российская актриса Екатерина Моргунова, звезда популярного шоу «Однажды в России» на канале ТНТ раскрыла закулисье популярной передачи. Об этом она рассказала в беседе с изданием «7Дней».

Фото: Кадр из шоу "Однажды в России" Кадр из шоу "Однажды в России"

Актриса рассказала, что сценарии для шоу пишет несколько групп авторов. Сюжеты она считает очень смешными, потому как сама смеется "с первой читки". При этом каждый номер может дорабатываться вплоть до съемок.

По словам Моргуновой, номера обычно снимают с двух дублей, но иногда и с одного. В день команда снимает до 12 номеров длительностью по 8-10 минут. При этом актеры работают в удовольствие, и в кадре никогда не чувствуется их усталость.

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