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4 часа назад

«Нас просто уничтожали»: Бурковский высказался о КВН

Lenta.ru

Известный российский актер, бывший кавээнщик Андрей Бурковский высказался о сложностях участия в КВН. В шоу «Подкаст Абрамова» на YouTube он заявил, что ему и другим участникам команды зачастую было трудно подстраиваться под требования редакторов телеигры.

«Нас просто уничтожали»: Бурковский высказался о КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Буковского, номера в КВН подвергались строгой редактуре, которую он описал словами «нас просто уничтожали».

«Мы приехали, у нас просто вырезали все. А нас разрывало, мы знали, что это круто. Мы знали, и нам сказали: "Нет, это не формат. Это не формат телевизионной игры"», — поделился артист.

Он добавил, что ему и другим участникам команды приходилось «ломать себя», чтобы подстроиться под формат проекта.

Бурковский играл в томских командах «Максимум» и «Ударная волна». «Максимум» — чемпионы Высшей лиги КВН 2008 года, дважды чемпионы Премьер-лиги. Благодаря частому участию в телеэфирах команда считалась одной из самых узнаваемых.

ТВ,Андрей Бурковский,
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